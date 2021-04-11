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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Партия СДК вышла на митинг и требует отмены голосования

В Бишкеке около здания Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов проходит митинг партии «Социал-демократы Кыргызстана».

Кандидат в депутаты Бишкекского горкенеша Темирлан Султанбеков заявил, что политорганизация не признает итоги голосования. По его словам, из предвыборной гонки за нарушения должны выбыть четыре партии: «Эмгек», «Ынтымак», «Ак Бата» и НДПК.

24.kg
Фото 24.kg. Митинг у ЦИК

«Не прошло нескольких часов, а Наримана Тюлеева выдвигают в мэры. Кто такой Аскар Салымбеков? Он даже не кандидат в депутаты, а просто владелец партии «Эмгек», — возмутился Темирлан Султанбеков.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189680/
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