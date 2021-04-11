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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Референдум по Конституции. Милиция начала проверку по факту давления на медиков

Милиция начала проверку по факту давления на медиков со стороны начальника управления городского здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаиловой. Об этом 24.kg сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

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По ее словам, никто не может принуждать подчиненных проголосовать на референдуме, это можно расценить как использование админресурса.

«Просить обеспечить явку, препятствовать, принуждать и так далее незаконно. Это прямое вмешательство в выборный процесс. Никто не должен в этом участвовать. Это использование административного ресурса. В Кодексе о проступках предусмотрена ответственность за подобные действия — от 30 до 60 тысяч сомов штрафа или же освобождение от должности. Этим должны заниматься правоохранительные органы», — рассказала Гульнара Джурабаева.

В пресс-службе ГУВД столицы 24.kg сказали, что в УВД Ленинского района начата проверка по данному факту. Подробности обещают предоставить по итогам расследования.

Ранее главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщала, что глава горздрава Бактыгуль Исмаилова принуждает медиков проголосовать на референдуме, тем самым обеспечить явку.

Сама чиновница подчеркнула, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189639/
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