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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Марат Аманкулов заплатил 50 миллионов сомов ГКНБ, но точный ущерб не установлен

Экс-депутатом Жогорку Кенеша Маратом Аманкуловым возмещен ущерб, нанесенный государству, в размере 50 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что деньги переведены на депозитный счет Госкомитета. Оставшаяся часть ущерба будет внесена поэтапно после точного установления суммы ущерба.

Напомним, ГКНБ установил факты незаконного обогащения со стороны бывшего депутата Жогорку Кенеша Марата Аманкулова. Предполагается, что он увеличил активы, используя свое политическое влияние и занимаемую должность в Бишкекском городском кенеше и ЖК КР в период с 2008 по 2020 год. После скандала нардеп сдал свой мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188460/
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