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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Участки, особняки, машины. Марата Аманкулова подозревают в незаконном обогащении

ГКНБ установил факты незаконного обогащения со стороны депутата Жогорку Кенеша А.М.А. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Отметим, под эти инициалы подходит депутат фракции СДПК Марат Аманкулов.

Установлено, что нардеп за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, совокупная стоимость которого фактически многократно превышает его официальные доходы.

С целью сокрытия своих теневых активов оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, не имеющих официально подтвержденных доходов.

из сообщения ГКНБ

Установлены торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков, расположенных в Бишкеке и Иссык-Кульской области, три офисных и четыре нежилых помещения, пять квартир, коттедж в ЦО «Каприз», три особняка, а также пять автомашин представительского класса. Общая среднерыночная стоимость упомянутых активов составляет более 1,5 миллиарда сомов.

Депутат перед их покупкой оформлял в финансово-кредитных учреждениях соответствующие займы.
Предполагается, что нардеп значительно увеличил свои активы путем использования своего политического влияния в Бишкекском городском кенеше и парламенте с 2008 по 2020 год.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187099/
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