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Власть

В Жогорку Кенеше появились новые депутаты

В Жогорку Кенеше появились новые депутаты. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Удостоверения депутатов получили Равшан Рысбаев, занимающий должность заместителя министра чрезвычайных ситуаций, и Мейкинбек Абдалиев. Отметим, что последнему передали мандат, так как значившийся до него в списке кандидатов Абдулатип Режавалиев написал заявление о выходе.

Они пришли в парламент вместо Марата Аманкулова, который сдал свой мандат, и Мирлана Бакирова, назначенного руководителем Фонда по управлению государственным имуществом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188415/
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