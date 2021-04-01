В Жогорку Кенеше появились новые депутаты. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Удостоверения депутатов получили Равшан Рысбаев, занимающий должность заместителя министра чрезвычайных ситуаций, и Мейкинбек Абдалиев. Отметим, что последнему передали мандат, так как значившийся до него в списке кандидатов Абдулатип Режавалиев написал заявление о выходе.

Они пришли в парламент вместо Марата Аманкулова, который сдал свой мандат, и Мирлана Бакирова, назначенного руководителем Фонда по управлению государственным имуществом.