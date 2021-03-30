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Власть

Глава Минэнерго рассказал, почему ситуация с Токтогулкой стала кризисной

Сезон маловодья в Токтогульском водохранилище продлится еще 2-3 года. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. Депутатам об этом сообщил министр энергетики Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, кризисная ситуация сложилась не за один год.

«Такая ситуация — это результат работы в течение последних 4-5 лет. Чтобы сохранить объем воды на должном уровне, надо не превышать ее отток. То есть если в год приток воды составляет 12 миллиардов кубометров, то потребление не должно быть в пределах 14,5 миллиарда кубометров. Каждый год объем воды сокращается на 1,5-1,8 миллиарда кубометров», — пояснил Кубанычбек Турдубаев.

Ранее сообщалось, что объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188152/
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