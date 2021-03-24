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Власть

Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному

Уровень воды в Токтогульском водохранилище резко снижается. На сегодняшний день объем воды составляет всего 8 миллиардов кубометров. Сообщив об этом, депутат парламента Таабылды Тиллаев поинтересовался у членов правительства о мерах обеспечения населения электроэнергией.

Министр энергетики Кубанычбек Турдубаев согласился, что уровень воды в водохранилище приблизился к опасному.

Четыре месяца назад в Токтогулке объем воды составлял 13 миллиардов кубометров, и это уже вызывало опасения

«С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Кроме этого, повышена генерация на ТЭЦ Бишкека еще на 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, режим работы ТЭЦ изменен. В этом году планируется довести выработку на ТЭЦ Бишкека до 2 миллиардов», — заявил он.

Чиновник заверил, что ограничений на потребление электроэнергии и веерных отключений в Кыргызстане не будет.

Ссылка: https://24.kg/vlast/187436/
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