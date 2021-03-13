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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо

Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории КР. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Галина Байтерек, комментируя итоги поездки Садыра Жапарова в Узбекистан.

По ее словам, жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу.

В свою очередь узбекская сторона готова отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо (Унгар-Тоо), которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.

«Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будет решать спецкомиссия, которая уже не единожды проводила заседания со своими узбекскими коллегами. По вопросам делимитации и демаркации госграницы обе стороны пришли к мнению, что эту работу необходимо завершить в течение ближайших трех месяцев», — сообщила Галина Байтерек.

Она добавила, что в ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.

По линии Министерства обороны узбекская сторона подарит один вертолет и еще одно воздушное судно готова отреставрировать. Также прорабатывается вопрос о подготовке кадров, в частности, по общевойсковому направлению, летчиков и связистов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186363/
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Узбекистан готов отдать Кыргызстану местность Ункур-Тоо