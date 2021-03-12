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Власть

В правительстве решили, как обеспечить продовольственную безопасность в стране

Правительство предприняло несколько шагов для обеспечения продовольственной безопасности в стране. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, ввели временный запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов товаров из Кыргызстана, срок которого распространяется до 8 июля 2021 года. Приняли также решение о льготном кредитовании мукомольных предприятий на 10 месяцев под 8 процентов.

«Достигнута договоренность с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН о предоставлении сельхозресурсов фермерам пяти районов (Кара-Суйский, Ноокатский, Сузакский, Ат-Башинский и Кочкорский): 24,5 тонны дизельного топлива, 133,9 тонны удобрений и 70,16 тонны семян на общую сумму $144 тысяч 174», — рассказали в правительстве.

Разработали также проект решения для закупки через Фонд госматрезервов 3 тысяч тонн сахара и 1 тысячи тонн растительного масла.

Помимо этого, подписали соглашение между хозяйствующими субъектами о принятии мер по поддержанию цен на социально значимые товары — подсолнечное масло, муку первого сорта, сахар-песок, хлеб формовой.

Напомним, ранее глава кабмина, Улукбек Марипов заявил, что на 5 тысяч сомов в месяц прожить можно, но признался, что сделать это сложно. Его раскритиковали за такие слова и предложили попробовать прожить на эту сумму самому.
Ссылка: https://24.kg/vlast/186334/
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