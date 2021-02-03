Улукбек Марипов: На 5 тысяч сомов прожить можно, но сложно

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Депутат Дастан Бекешев спросил у претендента, сможет ли он прожить на 5 тысяч 600 сомов в месяц.

Улукбек Марипов ответил, что на эту сумму прожить можно, но сложно. «Честно говоря, я понимаю ваш вопрос, вы говорите о потребительской корзине и прожиточном минимуме», — отметил он.

Нардеп спросил, почему в постановлении правительства говорится, что на такую мизерную сумму можно прожить.

В ответ Улукбек Марипов сказал: «Это безысходность, мы рассмотрим вопрос».