Проект новой Конституции. Эффект перевернутых граблей

Депутаты парламента одобрили в первом чтении законопроект о назначении референдума по принятию проекта новой редакции Конституции.

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Голосование проходило с грубейшими нарушениями. Юристы и эксперты уже заявили о подтасовке. Но членов шестого созыва, похоже, всеобщее недовольство не смутило. Плебисцит, напомним, планируется провести в один день с местными выборами.

Между тем эксперты задаются вопросом: что в итоге вынесут на всенародное голосование, какой проект? Тот, что направлен в Жогорку Кенеш конституционным совещанием и опубликован 9 февраля на сайте парламента? Однако, как утверждают сами депутаты, некоторые его новеллы претерпели серьезные изменения. Отредактированный проект общественности пока не представили.

Эксперты бьют тревогу и заявляют о том, что нарушение процедур не только подрывает доверие к власти, но и может привести к очередному политическому кризису.

Конституция преткновения

Пришедший к власти на волне октябрьских митингов Садыр Жапаров объявил, что страну ожидает очередная конституционная реформа. 17 ноября на официальном сайте парламента появляется законопроект о назначении референдума по принятию нового проекта Конституции и предлагаемый вариант главного документа страны, ориентированный на президентскую форму правления.

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В концепции также заложено изменение избирательной системы с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную, сокращение численности депутатского корпуса до 90 человек и создание института курултая. Юристы и гражданские активисты раскритиковали анонсируемый проект, назвав его Ханституцией, а Садыра Жапарова, которому изначально и принадлежала идея переписать Основной закон, обвинили в попытке узурпировать власть. В Бишкеке начались марши протеста против перекройки Конституции и вероятного плебисцита.

На планы властей регулярные воскресные шествия по бульвару Эркиндик не повлияли. Всенародное голосование, как и обещано ранее главой государства, намечено на 11 апреля.

Вместе с тем эксперты утверждают, что принимать Конституцию без общественного обсуждения с целым букетом противоречивых норм и статей чревато серьезными осложнениями.

В ежегодном докладе международная неправительственная организация Freedom House «Свобода в мире» (Freedom in the World) также отметила, что очередное переписывание Конституции явилось одной из причин того, что Кыргызстан включен в категорию несвободных вместе с остальными странами Центральной Азии.

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Масло в огонь подливает и то, что депутаты, похоже, не собираются отправлять проект в Конституционную палату для получения заключения. Но по закону комментарий судей КП по концепции новой редакции не требуется.

Однако политолог Шерадил Бактыгулов считает, что заключение КП необходимо, если власти не хотят подвергнуть сомнению легитимность и без того спорной редакции.

«Тот текст, который представлен, совершенно новый, и к нему должны быть приложены заключения, предусмотренные законом об НПА. Есть требование об обязательном проведении экспертиз, чтобы можно было оценить влияние тех или иных норм на права гражданина и человека. Обсуждение не было проведено, и мы не знаем, были ли учтены те замечания юристов и экспертов, которые они отправляли уже в профильный комитет», — отметил Шерадил Бактыгулов.

В предложенном варианте очень много несуразиц, и Конституционная палата должна изучить этот документ, чтобы представить свое компетентное мнение по каждой из 81 поправки. Шерадил Бактыгулов

Юристы правовой клиники «Адилет» напоминают: Конституция — это не только Основной закон страны. Фактически это соглашение, заключаемое между обществом и государственными институтами, между различными политическими силами, ведущими борьбу за власть. И нарушения процедур при ее принятии могут привести к отмене действия главного документа страны. В новейшей истории Кыргызстана имеются прецеденты.

В 2007 году по решению Конституционного суда было отменено действие сразу двух Конституций — от 8 ноября и 30 декабря 2006-го. По действовавшему тогда Основному закону Жогорку Кенеш мог вносить изменения и дополнения в Конституцию только с учетом заключения КС, и не ранее чем через три месяца, но не позднее шести месяцев со дня поступления предложений в парламент.

Но нардепы увлеклись самодеятельностью и изменили регламент.

Они одобрили новую редакцию Основного закона без заключения Конституционного суда и без соблюдения специально обозначенных сроков. В итоге КС, постановив, что Жогорку Кенеш вышел за пределы своих полномочий, отменил два принятых проекта.

22 октября 2007 года президент Курманбек Бакиев распустил своенравный третий созыв, указав, что парламент своими действиями и решениями создал кризис, вызванный непреодолимыми противоречиями между законодательной ветвью власти и судебной.

Надергали и слепили

Текст, подготовленный конституционным совещанием, смущает не только аналитиков, но и некоторых парламентариев.

В частности, им не нравится, что усложнена процедура импичмента. Получается, что у главы государства очень широкий спектр полномочий, но ответственности он ни за что не несет. Отлучить его от власти фактически невозможно.

«Для объявления импичмента нужна половина голосов депутатов парламента, заключение Генеральной прокуратуры и Конституционного суда. Это очень трудно и невозможно в нашей реальности», — считает вице-спикер Аида Касымалиева.

Депутат Евгения Строкова отметила, что норма об импичменте написана очень хитро. «Я считаю, что это монархическая Конституция», — добавила она.

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С ними согласен юрист Нурдин Дуйшенбеков. Он также отметил, что в предложенном проекте не прописана ответственность президента. А процедура импичмента чрезвычайно сложна и вряд ли будет применима на практике. Он предложил прописать порядок отзыва главы государства.

«Вообще непонятно, кто и как писал этот проект. Такое ощущение, что надергали из разных законов положения и попытались слепить вместе», — сказал Нурдин Дуйшенбеков.

Юристов приводит в недоумение и положение о том, что политические партии, профсоюзы и другие общественные объединения должны сделать прозрачной финансовую и хозяйственную деятельность. Эта норма, по их мнению, несет элементы прямой дискриминации. Эксперт Таттыбубу Эргешбаева подчеркнула, что должны быть также упразднены статьи, наделяющие правом законодательной инициативы Верховный суд и Генпрокуратуру.

Аналитики указывают и на то, что в новой редакции Конституции отсутствует система сдержек и противовесов.

Раскритиковали проект главного документа страны и эксперты Института Медиа Полиси. Они считают, что он нуждается в серьезной доработке.

По мнению юристов, в проекте, в отличие от действующей Конституции, существенно ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний. А формулировка части 4 статьи 10 «в целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом» — чрезвычайно размыта и может произвольно толковаться исполнителями.

Эксперты отмечают, новая Конституция дискриминирует общественные объединения.

В проекте Конституции, как подчеркивают юристы, имеются нормы, ограничивающие права и свободы человека, в частности свободу выражения мнения, права на мирное собрание, на объединение.

Президент Садыр Жапаров в ходе своего визита в Москву на встрече с соотечественниками признал — Конституция неидеальна и она может быть переписана. Вот только когда и как, если нардепы, поправ все существующие процедуры, уже приняли в первом чтении закон о назначении референдума?

История свидетельствует — игнорирование закона заканчивается для его носителей и проводников очень плохо. Но, похоже, политики не считают нужным принимать во внимание преподносимые ее уроки и учиться на ошибках своих предшественников.