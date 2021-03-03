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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Заключение Конституционной палаты по новому Основному закону не требуется

Заключение Конституционной палаты по проекту новой редакции Основного закона не требуется.

В КП отметили, что комментарий судьи дают только к отдельным поправкам, но не к целому проекту. Так гласит норма, закрепленная в Законе «О Конституционной палате».  Но если проект главного документа страны депутаты парламента направят в КП, то заключение эксперты подготовят. На сегодня обновленный вариант Основного закона в Конституционную палату не поступал. 

Напомним, нардеп Бактыбек Турусбеков инициировал референдум по принятию нового проекта Конституции. Документ поступил в ЦИК.

Отметим, вчера профильный комитет принял обновленную редакцию Основного закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185233/
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