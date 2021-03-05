Закошмаренный локомотив экономики. Как президенты обещали защищать бизнес

Каждый раз, когда в Кыргызстане появляется новый президент, он начинает говорить и издавать указы о защите местных предпринимателей и поддержке бизнеса.

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Все главы государства поручают правительству кардинально сократить количество проверок малого и среднего бизнеса, помогать ему, максимально упростить все требования и процедуры государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства.

Только вот проблем у местных бизнесменов меньше не становится. Обыски, проверки, приостановления деятельности, уголовные дела — это не полный список того, как в стране кошмарили и продолжают кошмарить главного плательщика налогов и содержателя госказны.

Журналист 24.kg решил напомнить, что говорили лидеры республики о развитии и защите отечественных производителей.

Аскар Акаев

В середине февраля 2000 года первый президент Аскар Акаев издал Указ «О мерах по совершенствованию государственного регулирования деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Кабмину поручили принять меры по обеспечению свободной внутренней торговли и беспрепятственной перевозки грузов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по территории страны.

Государство обеспечивает разработку и реализацию программы поддержки и развития предпринимательства в приоритетных отраслях экономики, создает благоприятные нормативно-правовые, экономико-организационные условия для их реализации.

Аскар Акаев и экс-премьер-министр Николай Танаев в конце сентября 2002-го участвовали во Втором съезде кыргызских предпринимателей. Бывший президент сообщал, что в стране около 200 тысяч частных предпринимателей, и они производят 37 процентов валового продукта КР. Тогда он издал пять указов в поддержку малого и среднего бизнеса, а премьер-министр подписал еще 25 постановлений в поддержку частного предпринимательства.

Курманбек Бакиев

Продолжил говорить о поддержке бизнеса и президент Курманбек Бакиев. В 2008 году он заявил, что государство будет оказывать финансовую помощь.

«Необходимо поддержать сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе через национальные институты развития — Фонд развития и Агропродкорпорацию. Экономика испытывает высокую потребность в обновлении оборудования. Государство должно пойти навстречу бизнесу, обеспечив его доступными ресурсами. Есть смысл детально обсудить создание государственно-частной лизинговой компании. Следует предусмотреть дополнительные механизмы поддержания ликвидности банковской системы. В том числе возможные льготные кредитные линии, займы, смягчение денежно-кредитной политики», — заявлял позже сбежавший глава государства.

Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», подписанный Бакиевым, как заявляли в аппарате президента, может выступить эффективным инструментом регулирования госконтроля, обеспечивающего сбалансированный уровень взаимоотношений государства и предпринимателей, а также способствовать установлению форм и методов государственного стимулирования и регулирования субъектов малого предпринимательства.

Алмазбек Атамбаев

Не отличился и Алмазбек Атамбаев. В марте 2016-го подписал указ о дополнительных мерах по правовой защите субъектов предпринимательства.

Правительству совместно с Генпрокуратурой поручили разработать и внедрить в деятельность правоохранительных и налоговых органов модель системной правовой защиты бизнесменов от необоснованных проверок.

В конце 2016 года, участвуя в кыргызско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, Атамбаев сказал, что хорошо знаком с трудностями и проблемами, с которыми сталкиваются предприниматели, и всегда мечтал создать все условия для развития бизнеса в стране.

Я стремился к тому, чтобы бизнесмены в Кыргызстане чувствовали себя не теми, которых все время проверяют и требуют взятку, а людьми, про которых скажут, что они кормят республику. Алмазбек Атамбаев

«Думаю, у нас в стране будет самый защищенный бизнес в регионе и не только. Моя мечта, чтобы бизнес был так же защищен, как в Европе», — заключил бывший президент.

Сооронбай Жээнбеков

Однако Сооронбай Жээнбеков, который был премьер-министром при Алмазбеке Атамбаеве, не знал, в чем нуждаются отечественные предприниматели, и в сентябре 2018 года встретился с бизнес-сообществом, чтобы поговорить лицом к лицу о проблемах.

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«Хочу узнать, что необходимо бизнесу, чтобы дальше развивать экономику, и что требуется от ветвей власти, чтобы поддержать вас», — сказал он.

Глава государства был уверен, что в будущем нужно создать экономику, которая будет конкурентоспособной, открытой для привлечения инвестиций, с широким применением инновационных технологий.

«Мы должны работать вместе. Хотим из первых уст услышать обо всех злободневных проблемах. Хочется знать, к чему стремится бизнес-среда. Расскажите, чего вы хотите, какой поддержки от государства ждете, можете говорить и решать вопросы напрямую», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В прошлом году экс-президент пообещал оказывать поддержку предпринимателям за счет внутренних ресурсов.

Локомотивом нашей экономики являются наши предприниматели. Мы будем поддерживать их за счет внутренних ресурсов. Ведется активная работа в данном направлении. Сооронбай Жээнбеков

Садыр Жапаров

Сколько бы предыдущие президенты ни старались помогать бизнесу, практически все это оставалось лишь на бумаге. Указы и законы не работают.

Это подтверждают и намерения нынешнего президента страны Садыра Жапарова. За два неполных месяца президентства он успел издать уже два указа, посвященных защите бизнеса.

Глава государства говорит, что сегодня поступают жалобы на неправомерные действия правоохранительных органов при проведении проверок деятельности хозяйствующих субъектов и бизнес-структур.

Кроме того, бизнес просит устранить необоснованное и излишнее вмешательство уполномоченных органов в деятельность субъектов предпринимательства.

Уполномоченным органам Садыр Жапаров поручил строго соблюдать временный запрет (мораторий) на проверки субъектов предпринимательства.

Правоохранительным органам поручили приостановить возбуждение и расследование уголовных дел по экономическим преступлениям, которые могут разрешить в гражданско-административном порядке и рассмотреть в судах по гражданским и экономическим делам.

Правительству рекомендовали рассмотреть вопрос о внесении изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий со стороны правоохранителей, исключив привлечение к уголовной ответственности учредителей (участников), руководителей и сотрудников субъектов предпринимательства по статье «Коррупция».

Не сложно не заметить, что указы и цитаты всех президентов практически идентичны. Создается впечатление, что их просто копируют, а бизнесмены как были, так и остаются без защиты и поддержки.

Например, вчера из собственных источников 24.kg стало известно, что крупный магазин спортивного снаряжения и одежды опечатали в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. На складах и в самом магазине проводили обыски. Однако официального сообщения от соответствующих органов нет до сих пор.

В который раз создается Госкомиссия по проверке крупнейшего инвестициоонного проекта — золоторудного месторождения «Кумтор». И таких примеров «заботы» государства о бизнесе с каждым днем становится все больше.