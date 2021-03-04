Депутат Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Нардеп надел толстовку с надписью, которая переводится как: «Глазами я слеп, но душа у меня не слепая». Он указал, что это ответ главе государства.

с личного аккаунта главы государства в Facebook был опубликован оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

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«У этого болвана не только глаза ослепли, но и душа — помощник», — написали с аккаунта Садыра Жапарова. Комментарий оставлен под публикацией СМИ с выступлением Дастана Бекешева о поспешности назначения референдума по принятию нового проекта Конституции.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек заявила, что страница Садыра Жапарова в Facebook взломана и президент не имеет никакого отношения к оскорбительным высказываниям в отношении нардепа.