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Власть

Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова

Депутат Дастан Бекешев ответил на комментарий президента Садыра Жапарова. Об этом он написал на своей странице Facebook.

Нардеп надел толстовку с надписью, которая переводится как: «Глазами я слеп, но душа у меня не слепая». Он указал, что это ответ главе государства. 

Отметим, ранее с личного аккаунта главы государства в Facebook был опубликован оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.

«У этого болвана не только глаза ослепли, но и душа — помощник», — написали с аккаунта Садыра Жапарова. Комментарий оставлен под публикацией СМИ с выступлением Дастана Бекешева о поспешности назначения референдума по принятию нового проекта Конституции.

Комментируя инцидент, пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек заявила, что страница Садыра Жапарова в Facebook взломана и президент не имеет никакого отношения к оскорбительным высказываниям в отношении нардепа. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/185477/
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