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Власть

Страницу Садыра Жапарова в Facebook взломали

Страница Садыра Жапарова в Facebook была взломана, он не имеет никакого отношения к последним комментариям. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

По ее словам, после взлома злоумышленники оставляли комментарии со страницы под различными постами. Она заверила, что президент не имеет никакого отношения к последним комментариям, которые были размещены на его странице в Facebook.

«Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания», — отметила Галина Байтерек.

Ранее на персональной странице президента появился оскорбительный комментарий в адрес депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/185374/
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