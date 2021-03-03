Садыр Жапаров завершил государственный визит в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 2–3 марта совершил государственный визит в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, что госвизит начался c церемонии официальной встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств провели переговоры в узком и расширенном форматах, обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества Кыргызстана и Казахстана, а также дальнейшие перспективы совместного взаимодействия.

Подписан ряд документов, направленных на дальнейшее углубление кыргызско-казахстанского двустороннего сотрудничества, в том числе принято совместное заявление президентов Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева.

Садыр Жапаров также встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматулиным и премьер-министром Аскаром Маминым. Глава государства также посетил музей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и возложил венок к Монументу защитников Отечества в городе Нур-Султане.

Второй день государственного визита начался со встречи Садыра Жапарова с бизнес-сообществом и представителями деловых кругов Казахстана. Кроме того, глава государства вручил государственную награду — орден «Достук» единственному манасчи в Казахстане Баянгали Алимжанову.

Завершился государственный визит совместным посещением Садыра Жапарова и Касым-Жомарта Токаева Международного финансового центра «Астана».

Садыр Жапаров уже вернулся в Бишкек.