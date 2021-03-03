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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Сдать биометрические данные можно до 20 марта

Проголосовать могут только те граждане, кто сдал биометрику. Около 800 тысяч граждан до сих пор не идентифицированы.

В преддверие местных выборов, в города и села направятся мобильные бригады. Уточняется, что до 20 марта можно сдать биометрические данные. А также подать документы на обмен паспорта, актуализировать регистрацию по месту постоянного жительства и получить электронную цифровую подпись.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова призвала органы МСУ постоянно актуализировать данные адресного регистра городов и сел. Своевременно вводить туда новые и переименованные улицы и объекты для того, чтобы зарегистрированные граждане правильно вносились в списки избирателей по своим соответствующим участкам.

В число законодательно утвержденных задач МСУ на выборах также входит предоставление на равных условиях для всех кандидатов площадей для вывешивания агитационных материалов и помещений для встреч с избирателями.

В Центризбиркоме подчеркнули, что содействие органов МСУ при подготовке к выборам должно быть осуществлено эффективно, но строго в очерченных законом рамках, без вмешательства в выборный процесс. «При этом совершенно исключены должны быть любые попытки применения административного ресурса в целях содействия тем или иным кандидатам и партиям», — напомнили в ЦИК.

Злоупотребление админресурсом влечет уголовную ответственность и наказывается штрафом от 20 до 30 тысяч сомов с запретом занимать определенные должности.

В выборах в городские кенеши примет участие 59 партий. Регистрация списка кандидатов в депутаты городских кенешей заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов — 12 марта.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185180/
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