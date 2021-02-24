В Бишкеке открыт первый муниципальный кризисный центр для женщин с детьми, пострадавших от семейного насилия, «Аялзат». Об этом сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, в учреждении будет оказываться консультативная, психологическая, правовая, а также медицинская помощь.

«Сотрудники центра будут помогать с оформлением документов, сопровождать в залах суда, правоохранительных органах. Также при поддержке международных доноров, экспертов будут проводиться различные программы по поддержке семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Центр «Аялзат» рассчитан на 60 мест в расчете одна мама плюс дети. Временное пристанище будет финансироваться Министерством здравоохранения и социального развития. Адрес центра не указывается из соображений безопасности.

Аналогичное учреждение планируется открыть и в Оше.

По данным Генеральной прокуратуры, в 2019 году зафиксировано 6 тысяч 145 случаев семейного насилия. В более 90 процентах случаев пострадавшие — женщины.

В 2020-м в период карантина количество случаев домашнего насилия увеличилось на 62 процента. На сегодня в Кыргызстане функционируют порядка 17 кризисных центров, все они финансируются неправительственными, некоммерческими организациями, частными компаниями.