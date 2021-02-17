Это монархическая Конституция: депутаты о процедуре объявления импичмента

В новой редакции Конституции усложнена норма объявления импичмента президенту страны. Об этом во время обсуждения проекта Основного закона заявила депутат Аида Касымалиева.

По ее словам, по новому проекту невозможно объявить импичмент главе государства.

«Для объявления импичмента нужна половина голосов депутатов парламента, заключение Генеральной прокуратуры и Конституционного суда. Это очень трудно и невозможно в нашей реальности», — заявила Аида Касымалиева.

Депутат Евгения Строкова отметила, что норма об импичменте написана очень хитро. «Я считаю, что это монархическая Конституция», — добавила она.