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Власть

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев завтра вернется в Кыргызстан

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев завтра возвращается в Кыргызстан. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Садыр Жапаров.

По его словам, Ташиев прибывает 10.00 утра в международный аэропорт «Манас» и сразу же вылетает в Баткенскую область для участия в переговорах по ряду вопросов.

Отметим, Камчыбек Ташиев вылетел в Германию 5 февраля для операции на сердце. Накануне вылета на лечение сам Камчыбек Ташиев сообщил, что отправляется за границу. «Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — писал глава спецслужб.

По данным его близких, у Камчыбека Ташиева обнаружен тромб. Ему предстояла тромбэктомия — операция по удалению тромба.

Напомним, в ноябре 2020 года у Камчыбека Ташиева были выявлены проблемы c сердцем. Он попал в больницу. В пресс-центре ведомства уточняли, что состояние главы Госкомитета национальной безопасности стабильное.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183810/
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