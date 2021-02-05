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Общество

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает за рубеж на лечение

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев улетает лечиться за границу. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

скриншот из Facebook
Фото скриншот из Facebook. Пост Камчыбека Ташиева

По его словам, завтра он вылетает за рубеж, потому что так посоветовал врач, профессор Калдарбек Абдраманов. Однако, в какой стране будет он лечиться, чиновник не уточнил.

«Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — написал Камчыбек Ташиев.

Предположительно, ему предстоит операция на сердце.

Отметим, 26 ноября глава ГКНБ попал в больницу. По некоторым данным, у чиновника имеются проблемы с сердцем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182544/
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