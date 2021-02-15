В Боз-Адыре узбекская сторона поставила электрический столб. Жители возмущены

В селе Боз-Адыр (Баткенская область) узбекская сторона установила электрический столб. Местные жители выразили недовольство.

Они рассказали журналистам, что граждане Узбекистана таджикской национальности 14 февраля установили на кыргызской территории электрический столб. Ночью сельчане его демонтировали.

«Один таджик построил на кыргызской земле дом. Теперь он хочет провести трехфазку к своему жилищу. Вчера ночью мы убрали столб. Сейчас местные власти пытаются решить этот вопрос», — рассказали очевидцы.

В аппарате полномочного представителя правительства Кыргызстана в Баткенской области журналисту 24.kg пообещали предоставить информацию об инциденте позже.

Отметим, что сегодня в Бишкеке у здания Дома правительства прошел митинг. Около 40 человек требовали от президента как от главнокомандующего скорейшего решения вопроса о кыргызско-таджикской границе. По словам Гулжигита Исакова, Таджикистан захватывает кыргызскую землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области, сажая деревья и осуществляя строительные работы.