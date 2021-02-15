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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ

В Бишкеке у здания Дома правительства проходит митинг. Около 40 человек требуют от президента как от главнокомандующего скорейшего решения вопроса о кыргызско-таджикской границе.

По словам Гулжигита Исакова, Таджикистан захватывает кыргызскую землю вблизи сел Ак-Сай и Кок-Таш в Баткенской области, сажая деревья и осуществляя строительные работы.

«Таджикская сторона ведет экспансионную политику. Захватив одну территорию, они торгуются с нами. Нашу же территорию хотят обменять на другую, которая ранее и так принадлежала нам. Мы требуем от главнокомандующего заняться этими вопросами, а не внутренними интригами», — сказал он.

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Участник акции протеста также возмутился словами премьер-министра Улукбека Марипова о том, что часть Торткульского водохранилища не принадлежит нашей стране.

«Это ошибка главы кабмина. Позже он сказал, что его неправильно поняли и имел в виду Кайырму, но эта земля принадлежит кыргызской стороне», — отметил Гулжигит Исаков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183427/
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