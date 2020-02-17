Бизнесмен Эрмек Нургазиев ответил на обвинения дольщиков «Альянс Курулуш Плюс»

«То, что Максим Альянов не по назначению использовал средства дольщиков, — это не моя вина», — заявил 24.kg предприниматель Эрмек Нургазиев, на которого жалуются дольщики строительной компании «Альянс Курулуш Плюс».

По его словам, против него выступают три-четыре человека, которые не хотят платить за строительство квартир.

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«Они выступают с пресс-конференциями против строительства, но пострадают в итоге сами, если стройка не завершится. Беда в том, что многие из них клюнули на дешевую цену — по $300-350 за квадратный метр жилья. Хотя себестоимость любого строительства в городе минимум $400-450. Дешевле может быть только в тех объектах, которые заведомо обречены на недостройку. Аферист использовал приманку в виде дешевой цены. И многие купились. Люди сами виноваты. А мне обманывать дольщиков незачем. Они же ко мне обратились. У нас в уставе ЖСК прописано, что мы не ставим задачу иметь прибыль, наша цель — достроить объект», — рассказывает предприниматель.

Он отметил, что на собранные с дольщиков 2,5 миллиона сомов возведены стены дома.

«Помимо этого, поставлены окна, накрыта крыша, сейчас проводим электрику. 2,5 миллиона сомов разве хватит на все строительство дома? То, что говорят на пресс-конференции обо мне, — полная чушь. Если бы они показали сметы, тогда другое дело. Они сами себе противоречат. К тому же махинации Максима Альянова они пытаются приписать мне. Конечно, он же сидит сейчас, и они знают, что от него ничего не добьются», — сказал Эрмек Нургазиев.

Отметим, что директор строительной компании «Альянс Курулуш» Максим Альянов был задержан и водворен в СИЗО-1 в 2018 году. Когда его посадили, дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив, возглавляемый Эрмеком Нургазиевым.

Некоторые дольщики «Альянс Курулуш Плюс» заявили, что Нургазиев использует некачественные стройматериалы, из-за чего объект могут не принять в эксплуатацию, и распродает квартиры. Они требуют от него вернуть деньги в размере 2,5 миллиона сомов и проданную недвижимость.