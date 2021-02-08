11:09
USD 84.80
EUR 101.63
RUB 1.13
Власть

Новая структура правительства. Вопросами внешней миграции будет заниматься МИД

Вопросы внешней миграции будет решать Министерство иностранных дел. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что защитой интересов внутренних мигрантов предстоит заниматься отдельному департаменту в структуре Минздрава. Поскольку к нему присоединили Министерство труда и социального развития. Разделили и Государственное агентство по охране окружающей среды. Часть его функций, касающихся экологии, перейдет МЧС, за леса будет отвечать Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития.

Окончательную структуру кабмина разработчики обещают представить в ближайшее время.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182622/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
Новая структура правительства. Плюсов мало, минусов много
Садыр Жапаров: Фейки в Сети пытаются исказить общественное мнение о нашей работе
Экологические вызовы останутся без внимания кабмина, бьют тревогу эксперты
Новый премьер-министр Улукбек Марипов. Что о нем известно
Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении членов правительства
Отправлены в отставку некоторые члены правительства
Камчыбек Ташиев рассказал об успехах ГКНБ в борьбе с коррупцией
Улукбек Марипов обещает не вмешиваться в кадровую политику министерств
Всем терпения. Садыр Жапаров прокомментировал новую структуру правительства
Популярные новости
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в&nbsp;Сеть. Комментарий генпрокурора Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев
Начался сбор подписей за&nbsp;лишение статуса экс-президента Отунбаевой и&nbsp;Жээнбекова Начался сбор подписей за лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова
Стоит&nbsp;ли назначить премьер-министру зарплату в&nbsp;5&nbsp;тысяч 600&nbsp;сомов? Опрос Стоит ли назначить премьер-министру зарплату в 5 тысяч 600 сомов? Опрос
Бизнес
Рак у&nbsp;детей агрессивен, но&nbsp;лучше поддается лечению Рак у детей агрессивен, но лучше поддается лечению
Лаборатория &laquo;Гемотест&raquo; начала обрабатывать ПЦР-тесты на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Бишкеке Лаборатория «Гемотест» начала обрабатывать ПЦР-тесты на COVID-19 в Бишкеке
Нурсултан Кубанов создает новую партию Нурсултан Кубанов создает новую партию
Теперь и&nbsp;в&nbsp;Караколе: Globus расширяет географию! Теперь и в Караколе: Globus расширяет географию!
8 февраля, понедельник
11:03
Задержан бывший сотрудник Финпола. Подделывал документы для вылета в Россию Задержан бывший сотрудник Финпола. Подделывал документы...
11:01
Новая структура правительства. Вопросами внешней миграции будет заниматься МИД
11:01
Задержан старший следователь по особо важным делам РОВД Московского района
11:00
Поддерживаете ли вы стремление властей оптимизировать правительство? Опрос
10:53
Мэрия Бишкека может взять гостиницу «Иссык-Куль» на свой баланс