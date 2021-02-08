Новая структура правительства. Вопросами внешней миграции будет заниматься МИД

Вопросы внешней миграции будет решать Министерство иностранных дел. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

Уточняется, что защитой интересов внутренних мигрантов предстоит заниматься отдельному департаменту в структуре Минздрава. Поскольку к нему присоединили Министерство труда и социального развития. Разделили и Государственное агентство по охране окружающей среды. Часть его функций, касающихся экологии, перейдет МЧС, за леса будет отвечать Министерство сельского, водного хозяйства и регионального развития.

Окончательную структуру кабмина разработчики обещают представить в ближайшее время.

Известно, что ГРС, государственное предприятие «Унаа», ГСИН, судебно-экспертная служба будут теперь работать в составе Министерства юстиции.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная служба упраздняются. Их функции будут переданы в Министерство экономики и финансов.