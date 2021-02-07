Стало известно, где будет прооперирован глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел в Германию. Об этом 24.kg сообщили из его окружения.

Напомним, в ноябре 2020 года он с проблемами сердца попал в больницу. В пресс-центре ведомства уточняли, что состояние главы Госкомитета национальной безопасности стабильное.

Накануне вылета на лечение сам Камчыбек Ташиев сообщил, что отправляется за границу. «Молитесь за меня, мне нужна ваша помощь. Дай бог, все будет хорошо. Ради народа готов жертвовать своей жизнью», — написал глава спецслужб.

По данным его близких, у Камчыбека Ташиева обнаружен тромб. Ему предстоит тромбэктомия — операция по удалению тромба. Ее проведут в одной из немецких клиник хирурги Германии.

Кыргызстанцы желают Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления.