Как инвесторы потеряли $800 тысяч, вложив в здание Садыра Жапарова и его друзей

Иранские инвесторы вложили в строительство здания в Бишкеке $800 тысяч. Объект принадлежит Садыру Жапарову и его другу депутату парламента Адылу Жунус уулу. Редакция Factcheck.kg в своем расследовании рассказывает, как был обманут иностранный инвестор.

Сообщается, что сделка состоялась 12 лет назад. «На сайте судебных актов журналисты обнаружили дело 2008 года в бытность президентом Курманбека Бакиева. Нынешний президент — Садыр Жапаров — на тот момент занимал должность комиссара Агентства по предупреждению коррупции», — говорится в статье.

Иранский инвестор в лице АО банк «Эктесад Новин» обратился в суд с иском о взыскании $800 тысяч. Ответчиком выступал Адыл Жунус уулу.

«В деле указано, что 19 августа 2008 года между АО банк «Эктесад Новин» и Адылом Жунус уулу заключен предварительный договор купли-продажи нежилого помещения по завершении строительства по улице Ибраимова в Бишкеке. По условиям договора продавец обязался продать здание и сдать в аренду землю, как только строение будет завершено», — сообщают журналисты.

В договоре стоимость 1 квадратного метра оценили в $13,30. В эту сумму включена и аренда земельного участка на 49 лет. В качестве обеспечения договоренностей покупатель, то есть истец из Ирана, передал задаток сначала $300 тысяч согласно условиям договора, а позже еще $500 тысяч.

Уточняется, что деньги иранцы перечислили на счет в ОАО «Инвестиционный банк «Иссык-Куль» (его тогда возглавляла сестра нынешнего президента Райкуль Жапарова).

Однако отдав большую часть суммы, здание иранский покупатель во владение так и не получил.

«Согласно документам о купле-продаже, в случае отказа продавца от заключения основного договора продавец обязан был вернуть сумму задатка в двойном размере, то есть $1 миллион 600 тысяч. Однако депутат, нарушив все условия договора, не сообщил иранскому банку «Эктесад Новин», что строительство здания завершено», — отмечают журналисты.

В мае 2012 года Адыл Жунус уулу подал в суд на иранцев. Не уведомив ответчиков по иску, то есть инвесторов, Свердловский районный суд рассмотрел дело заочно, признав все договоры купли-продажи и дополнительные соглашения к ним недействительными. «Таким образом, выплаченные иранской стороной по этим документам $800 тысяч как бы перестали существовать», — говорится в статье.

Иранский инвестор обжаловал решение, и в 2015 году дело рассматривалось также в Свердловском районном суде под председательством судьи Эльвиры Джаркеевой. Однако решение вынесено не в пользу «Эктесад Новин». Отмечается, что два года назад эта судья стала широко известна после того, как получила обвинение в сговоре с преступной группой и вынесении ряда незаконных решений.

Сейчас здание бизнес-центра на улице Ибраимова, 100, оформлено на супругу депутата Адыла Жунус уулу.

Factcheck.kg приводит доводы о том, какое отношение к этому зданию имеет Садыр Жапаров. Известно, что его предвыборный штаб на прошедших досрочных президентских выборах находился именно в этом здании, как и штаб партии «Ата-Журт» в 2010-м.

Садыр Жапаров в своем выступлении перед избирателями в Кара-Суу упоминал, что он «с несколькими друзьями построил здание, строительство которого завершилось в 2010 году».

«После революции, чтобы принять участие с партией «Ата-Журт» на парламентских выборах, мы сделали его республиканским штабом. Потом в апреле случилась революция, и с 2010 года бизнес-центр не работал ни дня, оставаясь без присмотра 10 лет. После того как я вышел из тюрьмы, мы привели его в порядок и сделали штабом», — цитирует тогда еще кандидата в президенты издание.

Кроме того, в определении суда от 7 декабря 2015 года доверенным представителем ответчика Адыла Жунус уулу фигурировал Александр Сергеевич Мощин. Он же был уполномоченным представителем Садыра Жапарова на прошедших выборах.

Factcheck.kg обращается к соответствующим государственным органам с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании.