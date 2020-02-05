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Общество

Дело о коррупции, по которому проходит родня Раисы Атамбаевой, рассматривает суд

В Первомайском районном суде Бишкека продолжают рассматривать громкое уголовное дело по обвинению в коррупции бывшего председателя Свердловского райсуда столицы Эльвиры Джаркеевой.

Среди участников процесса много громких имен — в качестве обвиняемых бывший депутат Жогорку Кенеша Рустам Маманов и родственник супруги бывшего президента страны Раисы Атамбаевой Бектурсун Айталиев.

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Свидетелями выступают экс-заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата главы государства Манас Арабаев, еще один бывший судья Доолотбек Турдукожоев, экс-телохранитель Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев.

Манас Арабаев, напомним, пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, Раиса Атамбаева требовала от Манаса Арабаева похлопотать в судах, чтобы было вынесено нужное решение.

Бывший парламентарий Рустам Маманов проходит по делу как организатор рейдерского захвата китайской строительной компании B.L.S. и комплекса элитного жилья «Даймонд Сити».

У родственника Раисы Атамбаевой самая легкая статья обвинения. Бектурсуну Айталиеву инкриминируют укрывательство преступления.

Помимо коррупции, Эльвира Джаркеева обвиняется в вынесении незаконных решений в пользу рейдеров.

Еще один фигурант дела — юрист Константин Куценко. По версии следствия, он подавал все иски к гражданам Китая из компании B.L.S. Обвинение отмечает, что Константин Куценко был посредником между рейдерами и судьей Эльвирой Джаркеевой. Он дал показания, что лично заносил судье $90 тысяч за решение суда в пользу рейдеров.

После захвата комплекса элитного жилья обвиняемые продавали квартиры по бросовым ценам подставным лицам. Эльвира Джаркеева узаконивала сделки судебными решениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142652/
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