12:16
USD 81.67
EUR 96.08
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует

Сестра исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Райкуль Жапарова до сих пор числится в розыске. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Сбежавшую шесть лет назад сестру Садыра Жапарова опять объявили в розыск

Уточняется, что Райкуль Жапарову до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан.

«В октябре 2014 года Октябрьский районный суд заочно признал Райкуль Жапарову виновной по статье «Соучастие в легализации преступных доходов» и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. В апреле 2015 года Бишкекский горсуд изменил этот приговор и признал ее виновной по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Мошенничество». По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре 2015 года Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции. Ее объявили в розыск», — сообщили редакции.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре отказываются комментировать этот вопрос. В главном надзорном органе на запрос 24.kg несколько дней «уточняли информацию», а сегодня заявили, что ответ не предоставят. Редакция направила официальный запрос в ГП КР. 

Читайте по теме
Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву

Между тем Райкуль Жапарова активно пользуется социальными сетями. 27 октября она в Facebook ответила на обвинения экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о сомнительных банковских операциях, связанных с Максимом Бакиевым.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171218/
просмотров: 526
Версия для печати
Материалы по теме
Конституционная реформа Жапарова — узурпация власти и удар по имиджу Кыргызстана
Фарид Ниязов решил дать советы Садыру Жапарову
Садыр Жапаров призывает кыргызстанцев сообщать о коррупции в ГКНБ через соцсети
Великое расчехление. Дастан Бекешев о рисках поправок в Уголовный кодекс
Садыр Жапаров отреагировал на просьбу обеспечить ужинами медиков в обсервациях
Садыр Жапаров опять говорит о конституционной реформе
Партии объединились и выдвинули требования Садыру Жапарову
Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эльвиры Сурабалдиевой
Приболел. Акылбек Жапаров объяснил, почему не выходил на работу
Вотум недоверия намерены выразить депутаты спикеру парламента Канату Исаеву
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Жапаров ответил на&nbsp;заявление главы Совбеза о&nbsp;том, что задержание Матраимова шоу Жапаров ответил на заявление главы Совбеза о том, что задержание Матраимова шоу
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
Оставайся на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;новой услугой &laquo;WhatsApp в&nbsp;роуминге&raquo; от&nbsp;MegaCom Оставайся на связи за границей с новой услугой «WhatsApp в роуминге» от MegaCom
Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с&nbsp;начала года! Beeline продолжает расширять сеть: 400 базовых станций с начала года!
29 октября, четверг
12:15
Жестокое убийство беременной женщины в Оше. Подозреваемый признал свою вину Жестокое убийство беременной женщины в Оше. Подозреваем...
12:12
Конституционная палата еще не приняла к рассмотрению заявление «Реформы»
12:05
Граждане Узбекистана пытались незаконно попасть в Кыргызстан в поисках работы
12:02
Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует
11:31
В Таласе жители возле кошары нашли пеликана. Его передадут фонду «Бугу-Эне»