Сестра Садыра Жапарова до сих пор в розыске. Генпрокуратура не комментирует

Сестра исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова Райкуль Жапарова до сих пор числится в розыске. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что Райкуль Жапарову до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан.

«В октябре 2014 года Октябрьский районный суд заочно признал Райкуль Жапарову виновной по статье «Соучастие в легализации преступных доходов» и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. В апреле 2015 года Бишкекский горсуд изменил этот приговор и признал ее виновной по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Мошенничество». По совокупности преступлений ей назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В сентябре 2015 года Верховный суд оставил в силе решение второй инстанции. Ее объявили в розыск», — сообщили редакции.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре отказываются комментировать этот вопрос. В главном надзорном органе на запрос 24.kg несколько дней «уточняли информацию», а сегодня заявили, что ответ не предоставят. Редакция направила официальный запрос в ГП КР.

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Между тем Райкуль Жапарова активно пользуется социальными сетями. 27 октября она в Facebook ответила на обвинения экс-вице-премьер-министра Эркина Асрандиева о сомнительных банковских операциях, связанных с Максимом Бакиевым.

Напомним, что сестра Садыра Жапарова и глава «Инвестбанка «Иссык-Куль» Райкуль Жапарова была приговорена к 10 годам лишения свободы за отмывание незаконных доходов. Потерпевшие сообщили, что накануне приговора она сбежала из страны. Позже стало известно, что Жапарова попросила политического убежища в Польше.