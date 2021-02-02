Депутат: Главой Минтранса предлагают швейника. Ответ Улукбека Марипова

Парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам рассматривает кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Министерство транспорта, архитектуры и коммуникаций, согласно новой структуре, должна возглавить Гульмира Абдралиева.

Депутат Айсулуу Мамашова сообщила, что этот кандидат окончила КТУ имени Раззакова и имеет специализацию «технологии конструирования швейных изделий». Она спросила, может ли Гульмира Абдралиева как швейник возглавить такое ведомство.

За кандидатку ответил Улукбек Марипов. По его словам, при рассмотрении на должность члена правительства учитывался опыт работы, профессионализм и чистота работы.

«Гульмира Абдралиева работала в сфере транспорта и коммуникаций. Даст бог, будут изменения. Да, действительно, у нее другое образование. Однако давайте не будем повторять сюжет фильма «Слуга народа». Я думаю, женщины в отличие от мужчин более честнее работают», — сказал Улукбек Марипов.