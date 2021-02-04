Новый премьер-министр Улукбек Марипов. Что о нем известно

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов

Вчера Жогорку Кенеш утвердил на посту премьер-министра 40-летнего Улукбека Марипова, новую структуру правительства и его состав.

Что известно о 32-м главе правительства, читайте в материале 24.kg.

Чиновник от сохи

Свое восхождение по карьерной лестнице чиновника Улукбек Марипов начал с должности ведущего специалиста Министерства финансов. Он занимал ее с 2001 по 2002 год. Пришел в Минфин будущий премьер в прямом смысле с поля. С 1997 по 2001-й Улукбек Марипов председательствовал в крестьянском хозяйстве «Кызыл Кетмен».

Несмотря на молодой возраст, Улукбек Марипов успел поработать на госслужбе при всех президентах страны, начиная с Аскара Акаева.

С 2002 по 2003 год был помощником председателя комитета по доходам при Минфине. До событий марта 2005-го успел побывать и консультантом при губернаторе Баткенской области. После мартовского переворота ушел в Жогорку Кенеш помощником к депутату — своему двоюродному брату Болотбеку Марипову.

В 2006 году стал экспертом сектора государственного управления и местного самоуправления в отделе оргработы и политики госуправления администрации президента.

В 2008-м тоже эксперт и в той же президентской администрации. Сменилось только название сектора.

В 2009 году уже инспектор службы организационной и контрольной работы. А в 2010—м — начальник управления международного сотрудничества МЧС.

В 2011 году Улукбек Марипов перешел в аппарат правительства.

Из кабмина ушел в «Белый дом» и стал помощником президента Алмазбека Атамбаева. На этой позиции работал четыре года. Затем стал первым заместителем руководителя аппарата главы государства.

С марта 2016-го председатель Счетной палаты. Улукбек Марипов является советником государственной службы III класса, отличником государственной службы.

Выговор от Жээнбекова

В головокружительном карьерном взлете Улукбека Марипова не все так радужно. В феврале 2020 года он получил дисциплинарное взыскание от тогда еще президента Сооронбая Жээнбекова и едва не лишился кресла. Глава государства посчитал, что Марипов недостаточно активно исполняет распоряжения по переходу Счетной палаты к тематическим аудиторским проверкам и не старается внедрить современные цифровые технологии государственных проверок, дистанционных методов аудита и международных стандартов.

Когда по модернизации ТЭЦ Бишкека и ремонту Исторического музея разразился скандал, вылившийся в уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных чиновников, адвокаты подсудимых ходатайствовали о вызове в суд и председателя Счетной палаты Улукбека Марипова. Они требовали объяснить, как СП проводила аудит этих объектов, не заметив многомиллионных расходов государственных средств не по назначению.

Однако глава Счетной палаты никаких пояснений не дал. По поводу реконструкции столичной теплоцентрали он пояснил, что Кыргызстан обратится к аудиторам из Китая с просьбой представить недостающие документы. Получили ли наши аудиторы эти бумаги и что удалось выяснить в ходе дополнительной проверки, так и осталось за кадром.

Про доходы

Судя по последней декларации о доходах, Улукбек Марипов является крупным землевладельцем. У него в собственности пять участков земли сельхозназначения и три приусадебных хозяйства. У него также есть лошади, мелкий рогатый скот и фургоны. А накоплений нет. Он живет, судя по отчету, на одну зарплату. За 2018 год чиновник заработал 1 миллион 831 тысячу 651 сом.

Накопления есть у родственников Марипова. Согласно декларации, за год они накопили 521 тысячу 640 сомов. Недвижимости и авто у близких избранного премьера нет.

Еще о родственниках. Отец Улукбека Марипова — Асамидин Марипов был депутатом Жогорку Кенеша. Сначала от акаевской партии «Алга Кыргызстан», потом от партии Курманбека Бакиева «Ак Жол». Сейчас Асамидин Марипов — главный врач сельской больницы. С началом пандемии коронавируса в Кыргызстане пошел работать в красную зону местного стационара. Сооронбай Жээнбеков наградил его медалью.

Родной брат Улукбека Марипова Бактыбек Марипов — аким Ноокатского района.

Сбежавший из страны бывший первый вице-премьер Аскарбек Шадиев приходится Улукбеку Марипову окул ата. Сам теперь уже глава правительства никогда не комментировал уголовное преследование своего названого отца, который обвиняется по тяжким статьям Уголовного кодекса, в том числе в коррупции.

Быть тридцать вторым премьером — дело трудное, с размытыми перспективами.

Экономика страны пребывает в затяжном нокауте. Денег в бюджете нет. Медики прогнозируют третью волну коронавируса.

К тому же Кыргызстан ждет очередная конституционная реформа и выборы Жогорку Кенеша. Сложно сказать, как их переживет нынешний состав правительства и кто вообще в нем останется через несколько месяцев.

То есть Улукбек Марипов пока остается номинальным премьером. Иными словами, техническим.

Эксперты считают, что от того, как он проявит себя на этом посту, и будет зависеть его дальнейшая политическая карьера — останется ли в обойме новой власти или переместится на скамейку запасных. Сам Улукбек Марипов пока заявляет, что у него нет политических амбиций.