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Власть

Прожиточного минимума не хватает. Дастан Бекешев обратился к правительству

Правительству нужно задуматься о размере прожиточного минимума для кыргызстанцев. Об этом на своем YouTube-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Нардеп провел эксперимент и попробовал распределить 5 тысяч 600 сомов (средний прожиточный минимум) на один месяц.

«По факту, если идти на базар с этими деньгами, то вам не хватит средств, чтобы купить туалетную бумагу, мыло, стиральный порошок. Значит, нужно мыться просто водой, стирать вещи без порошка. Если говорить откровенно, то правительству нужно задуматься об этом. На эти деньги как-то существовать можно, но все равно этого не хватит. Денег не останется на транспорт, связь и интернет. Жизнь же не состоит только из еды», — рассказал он.

Дастан Бекешев обратился к правительству и президенту, чтобы они пересмотрели сумму прожиточного минимума для граждан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181288/
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