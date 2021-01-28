Инаугурация Садыра Жапарова. Кто из политиков пришел на церемонию

В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.
На мероприятие пришли Асылбек Жээнбеков и Сооронбай Жээнбеков. Также в зале замечен бывший мэр Оша Мелисбек Мырзакматов. Среди приглашенных — и брат скандального таможенника Райымбека Матраимова депутат ЖК Искендер Матраимов. Пришла экс-президент страны Роза Отунбаева.
Кроме того, в зале присутствуют экс-премьер-министры Темир Сариев, Омурбек Бабанов и Кубатбек Боронов. Напомним, в отношении последних двух чиновников возбуждены уголовные дела.
В отношении Омурбека Бабанова возбуждено восемь уголовных дел. Четыре из них — следователями Финпола, еще четыре — в ГКНБ. Уголовное преследование Омурбека Бабанова началось еще при президентстве Алмазбека Атамбаева. Продолжилось преследование при президенте Сооронбае Жээнбекове, когда Финпол начал расследование по заявлению бывших акционеров банка «Кыргызстан».
В январе политика вновь допросили в ГКНБ.
Кубатбек Боронов проходит свидетелем по уголовному делу, связанному с пандемией коронавируса.