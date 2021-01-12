Фото 24.kg. Кубатбек Боронов прибыл на допрос в Финпол

Экс-премьер-министр Кубатбек Боронов прибыл на допрос в Финпол.

Бывший чиновник отметил, что не знает, по какому делу его вызвали в ГСБЭП. Однако отметил, что это может быть связано с пандемией коронавируса.

Кубатбек Боронов сказал журналистам, что никаких нарушений во время его премьерства не было.

Ранее сообщалось, что бывшего главу кабмина допросят в рамках уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в КР во время пандемии коронавируса.

Напомним, по делу о поставках гумпомощи в страну подозреваемым проходит и бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. В качестве свидетеля вызывался и экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.