Бывший премьер-министр Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, продолжается следствие по ряду уголовных дел, в рамках которых одним из фигурантов проходит гражданин Омурбек Бабанов.

«В ходе следствия проводится комплекс следственных действий, направленных на установление фактических обстоятельств совершенных преступлений. В связи с чем органами следствия гражданину Бабанову вручена повестка о явке для производства с его участием следственных действий. Информация о результатах расследования отмеченных уголовных дел ГКНБ будет доводиться до общественности на постоянной основе», — проинформировали в ведомстве.

Известно, что ранее на политика было возбуждено восемь уголовных дел. Четыре из них возбуждены следователями Финпола, еще четыре — в ГКНБ. Уголовное преследование Омурбека Бабанова началось еще при президентстве Алмазбека Атамбаева. Продолжилось преследование при президенте Сооронбае Жээнбекове, когда Финпол начал расследование по заявлению бывших акционеров банка «Кыргызстан».