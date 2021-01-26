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Власть

Мэрия возобновила программу строительства домов для муниципальных служащих

Мэрия возобновила программу строительства домов для муниципальных служащих. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщил вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

По его словам, в этом году муниципалитет намерен начать строительство нескольких домов.

«В ближайшее время планируем заложить капсулу в жилмассиве «Кок-Жар», проектно-сметная документация находится сейчас в Госстрое. Дом будет двухподъездным, на 72 квартиры», — отметил он.

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Также вице-мэр добавил, что в горкенеш внесли письмо по поводу состава комиссии, которая будет отбирать участников программы. «Ранее в БГК настаивали, чтобы в ее составе обязательно присутствовал депутат. Готовим список всех нуждающихся муниципальных служащих. Думаем, что проводить комиссии будем в онлайн-режиме», — отметил он.

Начальник УКС Гульмира Джумабекова добавила, что по муниципальной долевой программе последний дом сдан в эксплуатацию в 2018 году, а всего построено 12 многоэтажных домов — 870 квартир.

«Участником программы могут быть работники органов местного самоуправления, служб, муниципальных организаций здравоохранения, образования. Ранее могли быть и сотрудники госпредприятий и другие», — отметила она.

Всего на строительство необходимо 135 миллионов сомов. «В этом году мы просим 5 миллионов, чтобы начать. Думаем, что дольщики тоже внесут вклад», — добавила она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181173/
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