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Власть

Правительство ушло в отставку. И. о. президента подписал указ

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ о прекращении Садыром Жапаровым полномочий премьер-министра.  Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства. 

В отставку также ушел весь кабинет министров.

Уточняется, что члены правительства исполняют обязанности до формирования нового состава в соответствии с законодательством Кыргызстана. Исполнять обязанности премьера будет Артем Новиков. 

Решение уйти в отставку с поста главы кабмина Садыром Жапаровым принято накануне после официального утверждения ЦИК итогов голосования

Инаугурация шестого президента пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180744/
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