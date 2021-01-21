Правительство ушло в отставку. И. о. президента подписал указ

Исполняющий обязанности президента торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал указ о прекращении Садыром Жапаровым полномочий премьер-министра. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

В отставку также ушел весь кабинет министров.

Уточняется, что члены правительства исполняют обязанности до формирования нового состава в соответствии с законодательством Кыргызстана. Исполнять обязанности премьера будет Артем Новиков.

Решение уйти в отставку с поста главы кабмина Садыром Жапаровым принято накануне после официального утверждения ЦИК итогов голосования.

Инаугурация шестого президента пройдет в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 28 января.