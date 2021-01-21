На проведение референдума и выборов потратили более 538 миллионов сомов

По предварительным данным, на подготовку и проведение досрочных выборов президента и референдум израсходовано 538 миллионов 20,1 тысячи сомов. Такие данные приводит ЦИК.

Отмечается, что изначальная смета расходов утверждена на общую сумму 728 миллионов 907,3 тысячи сомов. Таким образом, экономия составила 170 миллионов 989,6 тысячи сомов.

Досрочные выборы президента обошлись казне в 507 миллионов 248,1 тысячи сомов, референдум — 30 миллионов 772 тысячи.

«Окончательный финансовый отчет о расходовании бюджетных средств будет опубликован на сайте Центризбиркома не позднее чем через три месяца со дня опубликования результатов выборов, референдума», — отметили в ЦИК.

Напомним, 10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента и всенародное голосование по определению формы правления. Вчера ЦИК признала Садыра Жапарова победителем на выборах-2021, а референдум — состоявшимся.