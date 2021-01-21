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Власть

Джо Байден отменил визовые ограничения в США для Кыргызстана

Президент США Джо Байден отменил прокламацию 9983 о визовых ограничениях для Кыргызстана. Об этом сообщает посольство США в Кыргызстане.

Уточняется, что глава Белого дома подписал указ об отмене ограничений на выдачу иммиграционных и грин-карт (diversity visa) виз, которые приостанавливали въезд для иммигрантов из КР.

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«Мы высоко оцениваем существенные улучшения, связанные с обеспечением безопасности путешествий, которых добилось правительство за последние 12 месяцев. Электронные паспорта Кыргызстана, содержащие биометрические идентификационные чипы, разработаны и находятся на завершающей стадии подготовки. Эти паспорта обеспечат гражданам Кыргызстана безопасное и удобное путешествие. Кабинет министров Кыргызстана также улучшил сотрудничество с Интерполом и увеличил обмен информацией о преступности и терроризме», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве добавили, что новые электронные паспорта Кыргызской Республики и более тесное сотрудничество между правоохранительными органами повысят нашу общую безопасность как внутри страны, так и во всем мире.

Из-за пандемии COVID-19 выдача виз в посольствах США по всему миру строго ограничена. В посольстве просят посетить веб-сайт по адресу kg.usembassy.gov, чтобы узнать о любых обновлениях в процедуре обработки виз в свете данного объявления.

Соединенные Штаты Америки по-прежнему привержены укреплению наших двусторонних отношений для повышения безопасности, суверенитета и процветания кыргызского народа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180672/
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