США планируют ввести визовые ограничения для граждан Кыргызстана

Белый дом планирует изменить визовый режим для граждан семи новых стран, в том числе для Кыргызстана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, до конца января власти США рассматривают введение ограничения на определенные типы виз для граждан Беларуси, Эритреи, Кыргызстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

Визовые ограничения США уже распространяются на Иран, Ливию, Сомали, Сирию, Йемен, Венесуэлу и Северную Корею.

Как уточняется, условий полного запрета для посещения США гражданами указанных государств не предусматривается.