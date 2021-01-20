COVID-19. Вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня

Вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, по механизму COVAX КР предложили 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек.

«Минздрав посчитал нерациональным закупать холодильные установки на $2 миллиона, так как будет семь предложений по другим вакцинам. До июня 2021 года не будет вакцинации», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Согласно МЗ, по COVAX предложили 30000 доз вакцины пфайзер на 15000 чел. МЗ посчитал нерациональным закупать холодильные устан (-70С), на 2 млн $, т к будет 7 предложений по др. вакцинам. До 06. 2021 не будет вакцинации. — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) January 20, 2021

Напомним, ранее Минздрав заявил, что Кыргызстан получил документы на вакцину от коронавируса Pfizer на изучение. Однако позднее глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что у республики нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины Pfizer.

