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Власть
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня

Вакцина от коронавируса поступит в Кыргызстан не ранее июня. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, по механизму COVAX КР предложили 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек.

«Минздрав посчитал нерациональным закупать холодильные установки на $2 миллиона, так как будет семь предложений по другим вакцинам. До июня 2021 года не будет вакцинации», — сказала Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, ранее Минздрав заявил, что Кыргызстан получил документы на вакцину от коронавируса Pfizer на изучение. Однако позднее глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что у республики нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины Pfizer.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180666/
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