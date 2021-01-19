Кыргызстану необходимо $2 миллиона для вакцинации населения. Денег в бюджете нет

У Кыргызстана нет специальных холодильников для хранения противокоронавирусной вакцины Pfizer. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, программа «Ковакс» помогает малоразвитым странам с вакцинами.

«Три дня назад нам предложили 1 миллион 200 тысяч доз вакцины Pfizer, но ее нужно хранить при −70 градусов. У нас нет таких холодильников — один стоит $4 тысячи, и нужны также специальные шприцы. В общем необходимо больше $2 миллионов, чтобы вакцинировать кыргызстанцев, в бюджете таких денег нет. Будем просить у программы другую вакцину, изучим холодовую цепь. Переговариваем также с правительством России, писали Владимиру Путину, чтобы они передали нам приемлемую вакцину — Sputnik V или Vector, они хранятся при температуре от −2 до −18 градусов, такие холодильники у нас есть», — рассказал чиновник.

С марта в республике зарегистрировали 83 тысячи 268 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.