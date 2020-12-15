Незаконное обогащение. Судью Осмоналиева временно отстранили от должности

Дисциплинарная комиссия при Совете судей дала согласие генпрокурору Курманкулу Зулушеву для привлечения к уголовной ответственности судьи Верховного суда Камиля Осмоналиева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее АКС ГКНБ заявила, что установлены факты незаконного обогащения судьей судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Камилем Осмоналиевым. По факту возбуждено досудебное производство.

Сам подозреваемый согласен с решением дисциплинарной комиссии.

«Учитывая мой высокий статус судьи высшего органа правосудия, принцип равенства всех перед законом, в целях повышения авторитета судебной ветви власти считаю правильным просить дисциплинарную комиссию при Совете судей согласиться на временное отстранение меня от исполнения обязанностей судьи Верховного суда для проведения объективного и беспристрастного расследования всех обстоятельств, связанных с обвинением меня в незаконном обогащении, установления истины и восстановления моего доброго имени», — написал он в своем обращении.

Дисциплинарная комиссия внесет предложение о временном отстранении от должности Камиля Осмоналиева исполняющему обязанности президента страны.