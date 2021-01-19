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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Нас игнорируют. Юристы просят предоставить им проект Конституции для анализа

Юристы просят представителей конституционного совещания предоставить им проект Конституции. Об этом 24.kg сообщил представитель Института Медиа Полиси Нурбек Сыдыков.

По его словам, юристы направляли обращения в секретариат совещания и Министерство юстиции, но их игнорируют.

«К сожалению, изменения в проект Конституции не опубликовали. Считаем, что подобные проекты должны быть доступны общественности для внесения предложений и замечаний. Сейчас кыргызстанцы не знают, какие положения проекта Конституции изменились. Непонятно, где с ним можно ознакомиться и изучить», — говорится в обращении.

Если этот проект Конституции вынесут на пленарное заседание для проведения референдума, то вносить изменения депутаты Жогорку Кенеша не имеют права.

Из обращения Института Медиа Полиси

Юристы попросили предоставить проект Конституции для ОФ «Институт Медиа Полиси» и опубликовать его текст на сайте Жогорку Кенеша и в СМИ.

Ранее глава конституционного совещания Бекбосун Борубашов сообщал 24.kg, что до конца января обновленный вариант Конституции страны поступит на рассмотрение депутатам парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180438/
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