Партия «Реформа» обратится в парламент и правительство. Просит вернуть залог

Лидер политической партии «Реформа» Клара Сооронкулова сообщила 24.kg, что готовит обращение к Жогорку Кенешу и правительству по поводу возврата залоговых 5 миллионов сомов.

Напомним, такова была сумма залога на парламентских выборах 4 октября 2020 года, итоги которых ЦИК аннулировала. Помимо «Реформы», на возврате денег настаивают и другие политорганизации, участвовавшие в гонке.

«Мы отказались от намерения подавать в суд, поскольку Центризбирком не выносит никакого решения. То есть нам официально не отказываются вернуть залог, но ЦИК ссылается на парламент, заявляя о том, что депутаты должны принять переходную норму, обязывающую избирательную комиссию отдать назад наши средства. Когда нардепы принимали поправки в закон о выборах, этот пункт не рассматривался. Задним числом они не могут к нему вернуться. Повторных выборов не будет, следовательно, Центризбирком обязан отдать нам залог», — пояснила Клара Сооронкулова.

Отметим, что в общей сложности на счету ЦИК находится 80 миллионов сомов — общая залоговая сумма.

До снижения залога политобъединения должны были внести по 5 миллионов сомов. В гонке, назначенной на 4 октября и итоги которой ЦИК вынуждена была признать недействительными, участвовали 16 партий.