Партия «Реформа» намерена взыскивать избирательный залог через суд

Партия «Реформа» собирается взыскивать через суд свой избирательный залог в размере 5 миллионов сомов. Информацию 24.kg сообщила лидер политической организации Клара Сооронкулова.

По ее словам, партия обратилась в ЦИК с заявлением. Аналогичное обращение направил и «Бир Бол».

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«В Центральной комиссии по выборам и проведению рефрендумов ссылаются на то, что в законе нет такой нормы. Это наши деньги и нам их должны вернуть, поскольку итоги голосования отменены. Но если честно, я считаю, что тут проблема не в законе, а в том, что в бюджете сейчас нет денег, и 90 миллионов сомов — это сумма залога всех 16 партий, участвующих в гонке, хорошее подспорье», — считает Клара Сооронкулова.

Напомним, 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.

21 октября ЦИК объявила дату повторных выборов в Жогорку Кенеш. Они состоятся 20 декабря 2020 года. Голосование пройдет по новым правилам — депутаты Жогорку Кенеша должны сегодня решить вопрос о снижении суммы залога и порога.