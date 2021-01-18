Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях о том, что активист Мелис Аспеков дал показания против председателя ГСБЭП КР Сыймыка Жапыкеева, является фейковой. Об этом 24.kg рассказали в ГКНБ.

Госкомитет нацбезопасности предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Мелис Аспеков рассказал следствию о том, что часть денег, полученных вымогательством у руководства ГП НК «Кыргыз темир жолу», была предназначена для председателя Финпола.

В ГСБЭП также прокомментировали ситуацию, назвав информацию о якобы данных показаниях «попыткой подорвать имидж ведомства». «В данное время Финпол расследует несколько резонансных дел с многомиллионным ущербом для государства. Это не нравится многим людям, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники и другие влиятельные лица. Некоторые готовы прибегать к различным методам, в том числе дискредитировать службу в глазах общественности, и намеренно распространяют слухи», — заявили в пресс-службе ГСБЭП.