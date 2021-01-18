15:31
USD 84.48
EUR 102.48
RUB 1.15
Власть

ГКНБ: Информация о показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева — фейк

Информация, распространяемая в СМИ и социальных сетях о том, что активист Мелис Аспеков дал показания против председателя ГСБЭП КР Сыймыка Жапыкеева, является фейковой. Об этом 24.kg рассказали в ГКНБ.

Госкомитет нацбезопасности предупреждает, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что Мелис Аспеков рассказал следствию о том, что часть денег, полученных вымогательством у руководства ГП НК «Кыргыз темир жолу», была предназначена для председателя Финпола.

В ГСБЭП также прокомментировали ситуацию, назвав информацию о якобы данных показаниях «попыткой подорвать имидж ведомства». «В данное время Финпол расследует несколько резонансных дел с многомиллионным ущербом для государства. Это не нравится многим людям, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники и другие влиятельные лица. Некоторые готовы прибегать к различным методам, в том числе дискредитировать службу в глазах общественности, и намеренно распространяют слухи», — заявили в пресс-службе ГСБЭП.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180318/
просмотров: 920
Версия для печати
Материалы по теме
Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле Мелиса Аспекова
Борьба с COVID-19 в Кыргызстане. Аида Исмаилова вызвана на допрос в Финпол
Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
ГКНБ: Депутат пытался захватить завод по переработке кожи в городе Ош
Задержан иностранец, пытавшийся за взятку незаконно перейти границу Кыргызстана
Подделывали результаты ПЦР-тестов. Финпол задержал преступную группу
Пенсионерка из Кара-Куля просит ГКНБ проверить имущество экс-депутата
ГКНБ прокомментировал вызов на допрос жены Курсана Асанова
Супруга Курсана Асанова потеряла сознание во время допроса в ГКНБ
Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела
Популярные новости
Кто мог&nbsp;бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос Кто мог бы стать премьер-министром Кыргызстана? Опрос
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9&nbsp;октября будут наказаны Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны
Смертей от&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о&nbsp;работе комиссии Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии
Бизнес
Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в&nbsp;бишкекском филиале Национальный банк Пакистана просит клиентов закрыть счета в бишкекском филиале
&laquo;Мой Beeline&raquo;&nbsp;&mdash; приложение &#8470;&nbsp;1&nbsp;в Play Market! «Мой Beeline» — приложение № 1 в Play Market!
MegaCom расширяет охват сети&nbsp;4G MegaCom расширяет охват сети 4G
Как с&nbsp;мобильным приложением &laquo;Керемет Банка&raquo; накрыть шикарный стол в&nbsp;течение часа Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа
18 января, понедельник
15:30
Финпол ищет виновных на ТЭЦ, или Как Сыймык Жапыкеев режимный объект посетил Финпол ищет виновных на ТЭЦ, или Как Сыймык Жапыкеев ре...
15:28
В проекте новой редакции Конституции цензуры не будет: она запрещена
15:14
Останется заслуженным. Кайрата Примбердиева не будут лишать звания
14:59
Коррупция и события в Кой-Таше. Суд продолжится без участия Алмазбека Атамбаева
14:57
ГКНБ: Информация о показаниях Мелиса Аспекова против Сыймыка Жапыкеева — фейк