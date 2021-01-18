Сыймык Жапыкеев опроверг информацию о соучастии в деле Мелиса Аспекова

Заявление задержанного активиста Мелиса Аспекова о том, что $50 тысяч взятки предназначалось для главы Финпола Сыймыка Жапыкеева — неправда. Об этом 24.kg сообщил сам председатель ГСБЭП.

«С Мелисом Аспековым не имею никаких отношений, он ходит по-своему. Что и у кого он вымогает, покажут результаты следствия. То, что идут такие слухи, это ложь, он не мог такого сказать. Улана Джураева вообще не знаю, один раз видел в кафе и все», — сказал Сыймык Жапыкеев.

Отметим, 9 января ГКНБ задержал активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева за вымогательство $250 тысяч у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу». Мелис Аспеков с октября 2020 года часто появлялся рядом с Садыром Жапаровым.

Позже в СМИ появилась информация, что Мелис Аспеков рассказал следствию о том, что часть денег была предназначена для председателя Финпола.

В ГСБЭП также официально прокомментировали, назвав информацию «попыткой подорвать имидж ведомства». «В данное время Финпол расследует несколько резонансных дел с многомиллионным ущербом для государства. Это не нравится многим людям, среди которых есть бывшие высокопоставленные чиновники и другие влиятельные лица. Некоторые готовы прибегать к различным методам, в том числе дискредитировать службу в глазах общественности и намеренно распространяют слухи», — заявили в пресс-службе ГСБЭП.