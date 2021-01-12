18:38
USD 83.19
EUR 101.39
RUB 1.12
Власть

Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля

Детские сады столицы планируется поэтапно открывать с 1 февраля. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Будем смотреть по эпидситуации. Если не будет никаких ухудшений, хотели бы запустить с этой даты поэтапное открытие садиков», — сказала она.

Главный санитарный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев отметил, что в Бишкеке зарегистрировано всего 25 случаев заражения COVID-19 детей в возрасте до 14 лет.

Ранее в муниципалитете называли другую дату запуска — 20 января.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179744/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Повышение стоимости проезда в маршрутках в Бишкеке может привести к митингам
Не получится. Мэрия ответила на требования водителей маршруток повысить тариф
В БГК не поступал проект постановления о повышении тарифа за проезд
Водители столичных маршруток требуют повысить тариф за проезд
Возобновление традиционной формы обучения в школах Бишкека могут отложить
Детсад, кризисный центр или школа? Что будет в бывшем центре для беспризорников
Стихийная торговля в центре Бишкека. Мэрия все еще пытается навести порядок
Бишкекчанам, оставшимся без отопления, отремонтируют систему
Маленьких бишкекчан пригласили на мастер-классы к именитым спортсменам
В 2020 году в Бишкеке правила благоустройства нарушили на 11,7 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане досрочные выборы президента и&nbsp;референдум. Что происходит сейчас В Кыргызстане досрочные выборы президента и референдум. Что происходит сейчас
Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт Кыргызстан ждут новые выборы президента. Почему, объяснил эксперт
О&nbsp;Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О&nbsp;ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам О Бакиеве, Атамбаеве, Матраимове. О ком еще рассказал Садыр Жапаров журналистам
Член ЦИК пояснил, в&nbsp;каком случае референдум будет признан несостоявшимся Член ЦИК пояснил, в каком случае референдум будет признан несостоявшимся
Бизнес
ОАО &laquo;Халык банк Кыргызстан&raquo; объявляет тендер по&nbsp;выбору страховой компании ОАО «Халык банк Кыргызстан» объявляет тендер по выбору страховой компании
Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны! Нельзя пренебрегать здоровьем. Будьте бдительны!
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
12 января, вторник
18:30
13 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет 13 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
В Бишкеке двое мужчин ограбили гражданина Китая. Их задержали
18:16
Учителям школ сократили бумажную работу
18:12
Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля
17:46
Глава управления внутренних расследований ГСБЭП стал фигурантом уголовного дела