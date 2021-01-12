Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля

Детские сады столицы планируется поэтапно открывать с 1 февраля. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

«Будем смотреть по эпидситуации. Если не будет никаких ухудшений, хотели бы запустить с этой даты поэтапное открытие садиков», — сказала она.

Главный санитарный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев отметил, что в Бишкеке зарегистрировано всего 25 случаев заражения COVID-19 детей в возрасте до 14 лет.

Ранее в муниципалитете называли другую дату запуска — 20 января.