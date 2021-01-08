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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке открываются школы и детские сады

В Бишкеке открываются детские сады и школы. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Решение принято на заседании городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии. Главный санитарный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев поддержал идею поэтапного возобновления работы общеобразовательных организаций с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

С 18 января в школу пойдут 1-е, 5-е, 9-е и 11-е классы. Дети будут учиться в две смены, рассадка будет производиться в шахматном порядке.

В этом режиме школьники будут учиться до 1 февраля, пока специалисты-эпидемиологи будут проводить мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии. Если показатели будут стабильными, предположительно начнется второй этап — в школу пойдут все ученики.

Детские сады тоже возобновят работу 20 января.

Уточняется, что предварительно с 12 по 18 января в столичных школах планируется проведение медосмотра учителей. Педагоги с клиническими проявлениями COVID-19, контактные лица будут направлены на сдачу ПЦР-тестирования.

Также вице-мэр поручила организовать работу по улучшению качества школьного питания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179158/
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